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Almanya ekonomisi için kötü haber

13.12.2023 - 10:37 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisi için kötü haber | Genel Haberler

Bütçe üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Alman ekonomisi 2024 yılında yüzde 0,5 oranında daralabilir.

Alman ekonomi enstitüsü IW, bütçe krizinin yol açtığı belirsizlik nedeniyle Alman ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,5 oranında daralacağını söyledi. IW Direktörü Michael Huether, "Alman hükümeti bu krizde belirleyici bir rol oynadı. Koalisyon şimdi maliye politikası açısından harekete geçme kabiliyetini göstermelidir." dedi.

Federal bütçe üzerindeki anlaşmazlığın şirketleri tedirgin ettiğini ve birçoğunun yatırım kararlarını şimdilik ertelediğini belirten IW'nin hesaplamalarına göre, mahkeme kararı nedeniyle toplam 20 milyar Avro'dan fazla kamu harcaması kesilecek ve GSYH yüzde 0,5 oranında azalacak. IW, en kötü senaryoda yüzde 1'lik bir daralmanın bile mümkün olduğunu söyledi.

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DİĞER BÜYÜK EKONOMİLERDE BÜYÜME 

IW, Alman ekonomisi küçülürken, diğer büyük ekonomilerin büyümesinin beklendiğini, İtalya'nın yüzde 0,5, Fransa'nın yüzde 0,8, ABD'nin yüzde 1,3 ve küresel ekonominin yüzde 2,5 büyüme kaydedeceğinin öngörüldüğünü belirti. IW, bütçe krizi olmasa bile ihracata dayalı Alman ekonomik modelinin baskı altında olduğunu kaydetti.


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