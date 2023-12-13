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Perakende satışları ekimde arttı

13.12.2023 - 11:07 | Son Güncelleme :
Perakende satışları ekimde arttı | Genel Haberler

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,3 azaldı.

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SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2 ARTTI 

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,2 azaldı.

CİRO YILLIK YÜZDE 83,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 86,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 91,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 55,9 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,3 azaldı.


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