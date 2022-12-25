ALKA testlerden başarıyla geçti | Genel Haberler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık."

Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye!🇹🇷



Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak #ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. pic.twitter.com/BjcVpjwrhI — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 25, 2022

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