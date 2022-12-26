  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Akkuyu Santralı’nda ilk ünite bitiyor
‹ Önceki Haber ALKA testlerden başarıyla geçti ALKA testlerden başarıyla geçti Sonraki Haber › Kur korumalı yatay seyirde... Kur korumalı yatay seyirde...

Akkuyu Santralı’nda ilk ünite bitiyor

26.12.2022 - 07:16 | Son Güncelleme :
Akkuyu Santralı’nda ilk ünite bitiyor | Genel Haberler

Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın birinci güç ünitesinin çalışmaları neredeyse tamamlandı.

Santralde birinci ünitenin ön devreye alma işleminin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Santraldeki son durumu öğrenmek ve çalışmaları yerinde görmek için Rosatom, sahanın kapılarını basın mensuplarına açtı. Santralle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, birinci ünitede önemli bir aşamada olduklarını dile getirdi.

YAKIT SAHAYA GELİYOR

Kucherenko, “Açık reaktöre su vermeye başladık, önümüzdeki dönemde sıcak ve soğuk deneme testlerini yapacağız. Önümüzdeki yıl birinci ve ikinci ünitede ana ekipmanların kurulumu tamamlanacak, üçüncü ünitede reaktör basınç kabı konulacak, dördüncü ünitede kor tutucu dediğiniz ekipman takılacak. Hepimizin heyecanla beklediği taze nükleer yakıtın sahaya getirilmesi 2023 yılında gerçekleşecektir. Dördüncü güç ünitesinin inşaatına başladıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santralı Sahası dünyada en büyük nükleer güç santrali inşaat sahası haline geldi. Sahadaki inşaat çalışmaları takvime tam uygun olarak devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Maksim Kucherenko, diğer santrallere oranla neden nükleer santralin tercih edildiğini ise şu sözlerle anlattı:

“Avrupa Birliği tarafından bu yıl nükleer enerjinin de yeşil enerji kapsamında değerlendirilmesi kararı alındı. Nükleer santralde üretilen enerji geleneksel enerji kaynaklarına göre çok daha avantajlı. Nükleer güç santrali zararlı emisyonları engellemekte.”

İşletmeye alındıktan sonra NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saat üretim yapması planlanıyor. Akkuyu NGS, tamamlandığında Türkiye Cumhuriyeti’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Örnek olarak bu miktar, İstanbul’un elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yeterli.

SATRANÇ TURNUVASINI KAZANANLARI AĞIRLADI

ROSATOM, Mersin’deki satranç etkinliğini desteklemek için Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile işbirliği de yaptı. İşbirliği ile gerçekleşen Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası finalleri 24-25 Aralık tarihlerinde Akkuyu Santralı’nın bulunduğu Mersin’in Gülnar ilçesinde düzenlendi. Turnuva, yaklaşık 800 sporcuyla bölgenin en büyüklerinden biri oldu. Final müsabakalarına katılan sporcular, aileleri ile birlikte Akkuyu NGS’yi görme ve gezme şansı da yakaladı. Rosatom Ortadoğu, Kuzey Afrika Bölge Başkan Yardımcısı ve Direktörü Voronkov, “Rusya’da satranç çok popüler bir spor. Tüm dünya Rusya’nın yetiştirdiği büyük satranç efsanesini tanıyor. Söz konusu turnuvanın başlatılmasının bu sporun bölgedeki popülaritesini arttıracağına eminiz” dedi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.014 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.