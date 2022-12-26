Akkuyu Santralı’nda ilk ünite bitiyor | Genel Haberler

Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın birinci güç ünitesinin çalışmaları neredeyse tamamlandı.

Santralde birinci ünitenin ön devreye alma işleminin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Santraldeki son durumu öğrenmek ve çalışmaları yerinde görmek için Rosatom, sahanın kapılarını basın mensuplarına açtı. Santralle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, birinci ünitede önemli bir aşamada olduklarını dile getirdi.

YAKIT SAHAYA GELİYOR

Kucherenko, “Açık reaktöre su vermeye başladık, önümüzdeki dönemde sıcak ve soğuk deneme testlerini yapacağız. Önümüzdeki yıl birinci ve ikinci ünitede ana ekipmanların kurulumu tamamlanacak, üçüncü ünitede reaktör basınç kabı konulacak, dördüncü ünitede kor tutucu dediğiniz ekipman takılacak. Hepimizin heyecanla beklediği taze nükleer yakıtın sahaya getirilmesi 2023 yılında gerçekleşecektir. Dördüncü güç ünitesinin inşaatına başladıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santralı Sahası dünyada en büyük nükleer güç santrali inşaat sahası haline geldi. Sahadaki inşaat çalışmaları takvime tam uygun olarak devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Maksim Kucherenko, diğer santrallere oranla neden nükleer santralin tercih edildiğini ise şu sözlerle anlattı:

“Avrupa Birliği tarafından bu yıl nükleer enerjinin de yeşil enerji kapsamında değerlendirilmesi kararı alındı. Nükleer santralde üretilen enerji geleneksel enerji kaynaklarına göre çok daha avantajlı. Nükleer güç santrali zararlı emisyonları engellemekte.”

İşletmeye alındıktan sonra NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saat üretim yapması planlanıyor. Akkuyu NGS, tamamlandığında Türkiye Cumhuriyeti’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Örnek olarak bu miktar, İstanbul’un elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yeterli.

SATRANÇ TURNUVASINI KAZANANLARI AĞIRLADI

ROSATOM, Mersin’deki satranç etkinliğini desteklemek için Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile işbirliği de yaptı. İşbirliği ile gerçekleşen Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası finalleri 24-25 Aralık tarihlerinde Akkuyu Santralı’nın bulunduğu Mersin’in Gülnar ilçesinde düzenlendi. Turnuva, yaklaşık 800 sporcuyla bölgenin en büyüklerinden biri oldu. Final müsabakalarına katılan sporcular, aileleri ile birlikte Akkuyu NGS’yi görme ve gezme şansı da yakaladı. Rosatom Ortadoğu, Kuzey Afrika Bölge Başkan Yardımcısı ve Direktörü Voronkov, “Rusya’da satranç çok popüler bir spor. Tüm dünya Rusya’nın yetiştirdiği büyük satranç efsanesini tanıyor. Söz konusu turnuvanın başlatılmasının bu sporun bölgedeki popülaritesini arttıracağına eminiz” dedi.

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