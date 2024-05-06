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Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı

06.05.2024 - 16:40 | Son Güncelleme :
Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı | Genel Haberler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci ünitesinin türbin dairesinde en modern teknolojiye sahip yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıların montajı tamamlandı.

Nükleer santraldeki buhar türbini tesisinin yardımcı sistemlerinin bir parçası olan ekipman, türbin rotor kanatlarını döndüren buharın sıcaklık ve nem parametrelerini ayarlamaya yarıyor.

Buhar kızdırıcı-ayırıcıların çalışma prensibi, buhar ve suyun ayrılmasını sağlayan santrifüj ivmesine dayanıyor. Buhar-su karışımı ayırıcıdan geçerken daire şeklinde hareket ediyor. Büyük su partikülleri, ayırıcının duvarlarına ve bölmelere yerleşiyor ve tahliye bağlantısı yoluyla uzaklaştırılıyor. Nemli buharla temas eden iç parçalar, aşınma ve paslanmayı ortadan kaldıran ferritik paslanmaz çelikten üretiliyor. Ağırlığı 317 ton olan buhar kızdırıcı-ayırıcının uzunluğu 22 metreyi, çapı ise 4,5 metreyi buluyor.

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Buhar kızdırıcı-ayırıcılar Rusya’da bugüne kadar hep dikey olarak imal edilirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıları Akkuyu NGS için özel olarak üretti. Buhar kızdırıcı-ayırıcıların optimize edilmiş modifikasyonu, geleneksel olarak tasarlanmış iki tesisin tek bir gövdede birleştirilmesini mümkün kılarak 4 yerine 2 ekipmanın kullanılmasını sağlıyor. Rus makine mühendisleri ayrıca bu modifikasyonla kızdırıcı üretimindeki metal yoğunluğunu yarıya indirerek verimlilik, güvenilirlik ve maliyet etkinliğini de artırdı.

Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Buhar kızdırıcı-ayırıcıların yenilikçi yatay düzeni, montaj sürelerini önemli ölçüde azaltmamıza olanak sağladı. Cihazların kurulumu, türbin ünitesi bileşenlerinin montajında önemli bir aşamayı teşkil ediyor. Bu aşamayı kontrol ve ölçüm cihazları ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra buhar ve boru hatlarının montajı ve ardından türbin ünitesinin test için hazırlanması takip ediyor” diye konuştu.


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