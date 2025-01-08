AJet'ten ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:
Havacılık sektörünün 2025 yılındaki ilk kampanyasını AJet gerçekleştirdi. 8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle 3 Şubat-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar 9 Euro/Dolar fiyattan satılacak.
Kampanya kapsamında 73 bin koltuk satışa çıktı.
Yurt Dışı Çıkışlı Uçuşlar
|
ÜLKE
|
ÇIKIŞ
|
VARIŞ
|
ÜCRET
|
ALMANYA
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
AVUSTURYA
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BOSNA-HERSEK
|
Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BOSNA-HERSEK
|
Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
FRANSA
|
Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
GÜRCİSTAN
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
HOLLANDA
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İSVİÇRE
|
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İSVİÇRE
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İTALYA
|
Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
KOSOVA
|
Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
KUZEY MAKEDONYA
|
Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
MACARİSTAN
|
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
MISIR
|
Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
MISIR
|
Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ALMANYA
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
AVUSTURYA
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
AZERBAYCAN
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
AZERBAYCAN
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BELÇİKA
|
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BİRLEŞİK KRALLIK
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
DANİMARKA
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
FRANSA
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
FRANSA
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
HOLLANDA
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İTALYA
|
Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BAHREYN
|
Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İRAN
|
Urmiye - Urmiye Uluslararası Havalimanı (OMH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
KUVEYT
|
Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BİRLEŞİK KRALLIK
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
39 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SIRBİSTAN
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
39 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
IRAK
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İRAN
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
MISIR
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SIRBİSTAN
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
49 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|
Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
IRAK
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
59 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
69 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
69 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
KAZAKİSTAN
|
Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
KIRGIZİSTAN
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
89 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
RUSYA
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
99 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
CEZAYİR
|
Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
KAZAKİSTAN
|
Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
ÖZBEKİSTAN
|
Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
Türkiye Çıkışlı Uçuşlar
|
ÜLKE
|
KALKIŞ
|
VARIŞ
|
ÜCRET
|
BOSNA-HERSEK
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
AVUSTURYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BELÇİKA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BOSNA-HERSEK
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
DANİMARKA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
FRANSA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
HOLLANDA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
İRAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Urmiye - Urmiye Uluslararası Havalimanı (OMH)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
İSVİÇRE
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
İSVİÇRE
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
KUVEYT
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
KUZEY MAKEDONYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
MACARİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
MISIR
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
MISIR
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
ALMANYA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
AVUSTURYA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
AZERBAYCAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
AZERBAYCAN
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BAHREYN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BİRLEŞİK KRALLIK
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
FRANSA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
GÜRCİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
HOLLANDA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
İRAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
İTALYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
İTALYA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
KOSOVA
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)
|
29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BİRLEŞİK KRALLIK
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
FRANSA
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
IRAK
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
MISIR
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SIRBİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SIRBİSTAN
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
IRAK
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
59 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
59 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
CEZAYİR
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
KAZAKİSTAN
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
KIRGIZİSTAN
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
SUUDİ ARABİSTAN
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
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Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
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Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
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89 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
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İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
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Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
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99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
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KAZAKİSTAN
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Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
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Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)
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99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
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RUSYA
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Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
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Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
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99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
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ÖZBEKİSTAN
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Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
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Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)
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99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar