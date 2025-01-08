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AJet'ten ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#Uçak#Kampanya
AJetten ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 06:22

AJet yılın ilk havacılık kampanyasını gerçekleştirdi ve yurt dışı biletleri ucuza satmaya başladı.

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Havacılık sektörünün 2025 yılındaki ilk kampanyasını AJet gerçekleştirdi. 8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle 3 Şubat-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar 9 Euro/Dolar fiyattan satılacak.

Kampanya kapsamında 73 bin koltuk satışa çıktı.

Yurt Dışı Çıkışlı Uçuşlar

ÜLKE

ÇIKIŞ

VARIŞ 

ÜCRET

ALMANYA

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

AVUSTURYA

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BOSNA-HERSEK

Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BOSNA-HERSEK

Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

FRANSA

Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

GÜRCİSTAN

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

HOLLANDA

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

İSVİÇRE

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

İSVİÇRE

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

İTALYA

Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

KOSOVA

Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

KUZEY MAKEDONYA

Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

MACARİSTAN

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

MISIR

Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

MISIR

Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ALMANYA

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

AVUSTURYA

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

AZERBAYCAN

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

AZERBAYCAN

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BELÇİKA

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BİRLEŞİK KRALLIK

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

DANİMARKA

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

FRANSA

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

FRANSA

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

HOLLANDA

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

İTALYA

Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SUUDİ ARABİSTAN

Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SUUDİ ARABİSTAN

Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BAHREYN 

Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

İRAN 

Urmiye - Urmiye Uluslararası Havalimanı (OMH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

KUVEYT

Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BİRLEŞİK KRALLIK

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

39 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SIRBİSTAN

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

39 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

IRAK 

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

İRAN 

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

MISIR

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SIRBİSTAN

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

49 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

IRAK 

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SUUDİ ARABİSTAN

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

59 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

69 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

SUUDİ ARABİSTAN

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

69 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

KAZAKİSTAN

Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

KIRGIZİSTAN

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

89 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

RUSYA

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

99 EUR + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

CEZAYİR

Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

KAZAKİSTAN

Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

ÖZBEKİSTAN

Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla

 

 

Türkiye Çıkışlı Uçuşlar

ÜLKE

KALKIŞ

VARIŞ

ÜCRET

BOSNA-HERSEK

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

AVUSTURYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BELÇİKA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BOSNA-HERSEK

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

DANİMARKA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

FRANSA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

HOLLANDA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

İRAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Urmiye - Urmiye Uluslararası Havalimanı (OMH)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

İSVİÇRE

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

İSVİÇRE

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

KUVEYT

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

KUZEY MAKEDONYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

MACARİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

MISIR

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

MISIR

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ALMANYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

AVUSTURYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

AZERBAYCAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

AZERBAYCAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BAHREYN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BİRLEŞİK KRALLIK

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

FRANSA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

GÜRCİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

HOLLANDA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

İRAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

İTALYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

İTALYA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

KOSOVA

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SUUDİ ARABİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SUUDİ ARABİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)

29 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BİRLEŞİK KRALLIK

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

39 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

FRANSA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

IRAK

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

MISIR

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SIRBİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SIRBİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SUUDİ ARABİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

49 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

IRAK

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

59 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SUUDİ ARABİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

59 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

CEZAYİR

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

KAZAKİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

KIRGIZİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SUUDİ ARABİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

SUUDİ ARABİSTAN

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

79 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

89 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

KAZAKİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

RUSYA

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

ÖZBEKİSTAN

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)

99 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar 

 

 

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#Ajet#Uçak#Kampanya

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