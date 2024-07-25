  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • AJet'ten ucuz bilet kampanyası
‹ Önceki Haber THY'den yüzde 40'a varan indirim THY'den yüzde 40'a varan indirim

AJet'ten ucuz bilet kampanyası

25.07.2024 - 06:44 | Son Güncelleme :
AJet'ten ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

AJet, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı bileti satmaya başladı.

Türkiye'nin önemli hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.

Haberin Devamı

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında 175.000 bin adet koltuk arz edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.008 TL        
DOLAR
1.011 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.