AJet'ten ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Kampanya kapsamında 175.000 bin adet koltuk arz edildi.

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.

Türkiye'nin önemli hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

AJet, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı bileti satmaya başladı.

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