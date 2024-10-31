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AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#İndirimli Bilet#KKTC
AJetten indirimli bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:05

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne indirimli uçak bileti satmaya başladı.

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Türkiye’nin ulaşılabilir fiyatlarla konforlu uçuş imkanı sunan hava yolu şirketi AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uçuşlarda biletler sadece 799 TL’den satışa sunuldu. 31 Ekim 2024’te satışına başlanan biletler, 31 Aralık 2024’e kadarki uçuşlarda geçerli olacak.

İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, bu kez KKTC uçuşlarında indirimli tarife hazırladı. İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Lefkoşa Havalimanı’na tek yön direkt uçuşlarda ‘Basic’ biletler sadece 799 TL’den satışa sunuldu.

Lefkoşa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlarda ise ‘Basic’ biletler 999 TL’den satışa çıktı.
Kampanya kapsamında 60 bin bilet satılacak. İndirimli biletler 31 Ekim-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

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İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASININ DETAYLARI

Biletleme Tarihleri: 31 Ekim – 31 Aralık 2024
Uçuş Tarihleri: 31 Ekim – 31 Aralık 2024

 

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#Ajet#İndirimli Bilet#KKTC

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