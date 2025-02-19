AJet'in bazı seferleri iptal oldu

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Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)’un 19 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerine ek olarak 22 Şubat 2025 tarihindeki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimizde de iptaller bulunmaktadır.

Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir.