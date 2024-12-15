Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

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TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, kentleşme, modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin neden olduğu yapısal sorunlarla karşı karşıya kalan aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aile ve sosyal fonksiyonları zayıflatıcı unsurların ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Yılık, "Ülkemizde evlilik çağına gelmiş gençlerimizi bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı değerli bulmaktayız. Aile içi iletişimin kuvvetlendirilmesi, aile içi şiddetle kararlı mücadele, ailelere psikososyal destek verilmesi suretiyle süreçlerin desteklenmesini önemli buluyoruz." diye konuştu.

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Şehitlik ve gazilik ile vatana üstün hizmette bulunanlarla ilgili sosyal güvenlik sistemine ilişkin olanlar dışında müstakil bir kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Yılık, "Bu sorunları yakından takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir ihtisas komisyonunun da kurulmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yılık, engelli ve engelli yakını aylığının artırılması ile engelli aylığı ödemesinde aile geliri yerine engellilerin kendi gelirlerinin esas alınması gerektiğini belirterek, "Engellilerin genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma, hibe desteği, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri daha da geliştirilmelidir." dedi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, ailenin toplumsal yapıda temel bir unsur olarak milli değerlerin korunmasında önemli bir rol oynadığını aktardı. Aile yapısının ve değerlerinin korunmasının ve güçlendirilmesinin Anayasal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Zırhlıoğlu, "Ülkece aile bütünlüğünü korumaya yönelik politikalar geliştirmeye ve kadınların aile içindeki konumunu güçlendirmeye daha çok ihtiyacımız var. Bu politikaların amacı, ailenin sosyal fonksiyonlarını zayıflatan etkenleri ortadan kaldırmak ve güçlü bir sosyal düzen oluşturmaktır. Aile birliğinin korunması amacıyla çalışan eşlerin görevlerinin özellikle dikkate alınarak aynı il içinde görev yapmaları sağlanmalıdır." diye konuştu.

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Her insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Zırhlıoğlu, şunları kaydetti:

"Engellilerin toplumla bütünleşerek başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmelerini temin edecek hukuki, fiziki ve diğer şartlar oluşturulmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın maddi sorunlarının çözüldüğü engelsiz yaşam şartlarının oluşturulması önemlidir. Buna ilişkin kanuni düzenlemelerin günün şartlarına göre dinamik tutulmasını ve bu alanda atılan adımların ileriye taşınmasını gerekli görüyoruz."

Zırhlıoğlu, gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanması gerektiğini ve ÖTV'siz araç alma imkanı verilmesi gerektiğini de ifade etti.

"SAĞLIKLI BİREYLER, SAĞLIKLI TOPLUMUN YAPI TAŞIDIR"

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MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, kadınların güçlendirilmesi, çocukların güvenliği, şehit yakınlarının ve gazilerin haklarının korunmasının her zaman partilerinin önceliği olduğunu söyledi.

Kadınların güçlenmesinin sadece toplumun değil, milletin de güçlenmesi olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumun yapı taşıdır. Kadın sağlığına verilen önem ve yapılan çalışmalar da kadının güçlendirilmesi için önem verilmesi gereken bir diğer unsurdur. Anne ölüm oranlarını azaltmak, doğum öncesi bakım oranlarının artırılması, kadınlarımızın sağlık hizmetlerine kolayca erişimi çok önemlidir. Bu adımlar, yalnızca kadınlarımızı sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda Türk milletinin sağlıklı bir şekilde yarına adım atmasının da teminatını oluşturur."

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MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Filistin'de İsrail'in acımasızca yaptığı katliamların kendilerinde derin izler bıraktığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının yabancı azınlık okullarına uyguladığı kanuni işlemin çok konuşulduğunu söyleyen Topsakal, "Fransız okullarının kanunlara uymaması karşısında Bakanlığımızın aldığı tedbir yerindedir ve bu tedbirin her zaman arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

İlkokullarda geleceğe yönelik alternatif modellerin ele alınması gerektiğini kaydeden Topsakal, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim önerimiz, ilkokul sistemimizin de tıpkı okul öncesi eğitim gibi olmasıdır. Zira daha 6 yaşındaki yavrumuz okula gidiyor, aynı sırada 4 yıl oturuyor ve aynı düzen ve sistemde aynı şeyi yapıyor, karşısında öğretmene yani yıllarca aynı yüze bakıyor. Biraz farklı düşünürsek bu modelin çocuklarımızın üzerinde etkisi sizce olumlu mudur? Elbette olumsuzdur. Çocuklarımıza çok katlı, betona gömülmüş okullar yerine tek katlı ve bahçeli yerleri tercih etsek, sıra sistemini değiştirerek yuvarlak alanlar oluştursak ve çocuklar okullarında tıpkı evlerinde olduğu gibi rahat hareket etseler güzel olmaz mı? En azından yeni açılan pilot okullarda dünyanın son yıllarda kullandığı bu sistemi tatbik etmemizin önemli olduğunu ifade etmek istedim."

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"BU TÜR UYGULAMALAR HAK, ADALET VE EŞİTLİK DUYGUSUNU ZEDELEMEKTE"

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, sadece bir bütçeyi değil Türkiye'nin geleceğine giden yolu konuştuklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Taytak, öğretmenlerin mesleklerini en iyi şekilde yapması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin emeklilik şartlarının iyileştirilmesinin vefa borcu olduğunu anlatan Taytak, "Öğretmenlerimizi mutlu edemezsek aydınlık yarınları inşa etmemiz mümkün değildir. Onların emeğine saygı duymak geleceğimize sahip çıkmaktır." dedi.

Öğretmen atamalarında mülakat uygulamasına da değinen Taytak, "Bu tür uygulamalar hak, adalet ve eşitlik duygusunu zedelemekte, bireylerin sisteme olan güvenini sarsmaktadır. Ancak bu konuda alınacak tedbirlerle her bir bireyin emeğinin karşılığını alacağı, liyakat esaslı bir sistemin inşa edileceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, üniversitelerde üretilen bilgilerin ticarileştirilmesiyle topluma ve ekonomiye katkısında geri kalındığını anlattı. "Bilginin ticarileştirilmesi üniversiteler için yapılması gereken önemli politika alanlarından biridir" diyen Karakaya, bu konuda toplumun yapması gerekenler olduğunu vurguladı.

Öğretim elemanlarının iş ortamlarında çok fazla mutlu olmadığını belirten Karakaya, "Bunun en önemli sebeplerinden birisi öğretim üyelerinin maaşları göreceli olarak birçok mesleğe göre gerilerde kaldı. Öğretim üyelerinin maaşlarıyla ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etmeliyim. Yine son yıllarda öğretim üyelerimizin en çok şikayetçi olduğu konu ve alanlardan bir tanesi de kadro konusu." diye konuştu.

"TEMİZ DİL" TARTIŞMASI

MHP Grubu adına yapılan konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, söz talep eden vekillere yerinden söz verdi. Yerinden söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan sözleri üzerine Karaca, Akdoğan'ın mikrofonunu kapattı.

Bakan Tekin ve bazı AK Parti'li milletvekilleri de Akdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Tartışmanın büyümesinin ardından Karaca, grup başkanvekilleriyle görüşmek üzere birleşime ara verdi.

Aranın ardından grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak "temiz dil kullanılması" konusunda gruplarının düşüncelerini paylaştı.