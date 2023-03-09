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Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak

09.03.2023 - 12:43 | Son Güncelleme :
Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak | Genel Haberler

Plan ve Bütçe Komisyonu Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afet Yeniden İmar Fonu" kurulacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Fon, her türlü doğal afetten zarar gören ve "afet bölgesi" ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynağı yönetecek. Fonun mali verileri, üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak.


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