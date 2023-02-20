AFAD'dan tsunami uyarısı | Genel Haberler

AFAD, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

AFAD’dan yapılan açıklama şöyle:

“İlgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, Deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”

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