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ABD'li dev şirketler ofise dönüşü erteledi

06.08.2021 - 09:36
ABD'li dev şirketler ofise dönüşü erteledi | Genel Haberler

E-ticaret devi Amazon çalışanlarının ofise dönüş tarihini Ocak 2022'ye, ülkenin büyük bankalarından Wells Fargo ile varlık yönetim firması BlackRock ise ekime erteledi.

Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi ABD'li büyük şirketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının etkisiyle hızla artan vaka sayıları sonucu ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı.

Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmasıyla şirketler de ofislere dönüş tarihlerini gözden geçirmeye başladı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelendi.

Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye devam edildiğini bildirdi.

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

ABD'de geçen hafta da Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu getirmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.


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