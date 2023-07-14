AB'den Latin Amerika ülkeleri için elektrikli otobüs adımı | Genel Haberler

AB, Latin Amerika ülkelerine elektrikli otobüs sağlamaya yardımcı olabilecek bir plan üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, bloğun bu kritik hammadde için Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken, lityum tedariki karşılığında Latin Amerika ülkelerine elektrikli otobüs sağlamaya yardımcı olabilecek bir plan üzerinde çalışıyor.

Avrupa Komisyonu, Latin Amerika'ya e-otobüs tedarik edebilecek bir özel sektör konsorsiyumu oluşturmak için otomobil üreticileri ve hükümetlerle görüşmelerde bulunuyor.

Girişim, batılı ekonomiler arasında ana endüstrilerini çevrelemek ve yeşil enerji tedarik zinciri üzerinde bir kalesi olan Çin'e karşı koymak için daha geniş bir çabanın parçası. Anlaşma, Latin Amerika ülkeleri için daha temiz toplu taşımaya geçişi hızlandıracak ve karbon emisyonlarını azaltacak.

Kaynaklara göre, karşılıklı anlaşma, AB'nin Global Gateway adlı 300 milyar euroluk (335 milyar dolar) planının bir parçası. Komisyonun web sitesine göre, küresel olarak "dijital, enerji ve ulaşım sektörlerinde akıllı, temiz ve güvenli bağlantıları artırmayı" hedefliyor.

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