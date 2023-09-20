ABD'den nükleer savunmaya dev yatırım | Genel Haberler

ABD, yaşlanan nükleer savunmasının hemen hemen her parçasını yenilemek için önümüzdeki on yılda 750 milyar dolardan fazla harcayacak.

ABD, yaşlanan nükleer savunmasının hemen hemen her parçasını yenilemek için önümüzdeki on yılda 750 milyar dolardan fazla harcayacak. Yetkililer daha fazla bekleyemeyeceklerini, bazı sistemler ve parçaların 50 yıldan daha eski olduğunu bildirdi.

Şimdilik, mevcut bombaların ve ilgili bileşenlerin bakımı ABD genelindeki genç askeri birliklere ve hükümet teknisyenlerine kaldı. İşlerin titizlik gerektirdiği ve çoğu zaman ustaca bir dokunuş gerektirdiği bildirildi. Bunun nedeninin, bakım görevlerinin çoğunun elle yapılmak zorunda olduğu belirtildi.

Associated Press'in haberine göre, ABD artık patlayıcı nükleer testler yapmadığı için bilim adamları, savaş başlığı plütonyum çekirdeklerinin eskimesinin patlamayı nasıl etkilediğinden tam olarak emin değil. Plastikler, metaller ve her bir kapsülün içindeki kablolar gibi daha yaygın parçalar için, savaş başlıklarında geçirilen yılların bunların bütünlüğünü nasıl etkileyebileceğine dair sorular da var.

Bu nedenle, ülkenin nükleer laboratuvarlarında ve üretim tesislerinde çalışan işçiler, parçaların güvenli olduğundan emin olmak için parçaları test etmeye ve test etmeye çok fazla zaman harcıyor. Savaş başlıklarının bakım ve üretiminin yapıldığı Enerji Bakanlığı'nın Kansas City Ulusal Güvenlik Kampüsü'nde teknisyenler bileşenleri sonsuz testlerden geçiriyor.

Silah parçalarını aşırı sıcaklıklara ısıtıyor, onları bir uçak çarpmasını simüle eden hızlara düşürüyor, test silahlarıyla yüksek hızda vuruyor ve saatlerce sallayıp sallıyor. Testler, bir hedefe doğru fırlamaktan Hava Kuvvetleri kamyonuyla uzun, çamurlu bir yolda taşınmaya kadar gerçek dünya senaryolarını simüle etmeyi amaçlıyor.

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