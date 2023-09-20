  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
‹ Önceki Haber SPK'dan 4 kişiye 6 ay yasak SPK'dan 4 kişiye 6 ay yasak Sonraki Haber › ABD'den nükleer savunmaya dev yatırım ABD'den nükleer savunmaya dev yatırım

Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

20.09.2023 - 07:51 | Son Güncelleme :
Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar Fed'in vereceği faiz kararına odaklandı. Analistler Fed'den faiz değişikliği beklemezken Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar büyük önem arz ediyor.

Piyasalara yön veren karar bugün saat 21:00'da belli olacak. ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün açıklıyor.

Yüksek enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için faiz enstrümanını kullanmaya devam ediyor. Faiz ile enflasyonu düşürme mücadelesinde şu ana kadar başarılı olamayan Fed enflasyonun daha hızlı yükselmesinin önüne geçti.

ABD'de açıklanan son enflasyon rakamı yıllık yüzde 3,7 oldu. Beklentiler yüzde 3,6'yken bir önceki ayın enflasyon verisi de yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.

POWELL'IN MESAJLARI ÖNEMLİ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz açıklamasının ardından basına açıklama yapacak. Verileri değerlendirip geleceğe yönelik yönlendirmelerde bulunması beklenen Powell yaptığı açıklamayla piyasalara yön verebilir.

FAİZ YÜZDE 5,50 SEVİYESİNDE

Fed faizi en son yüzde 5,25 seviyesinden yüzde 5,50 seviyesine yükseltti. Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.720 Değişim: 0,00% Hacim : 119.734 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.706 20.09.2023 Yüksek 7.898
Açılış: 7.835
27,0344 Değişim: 0,15%
Düşük 26,5783 21.09.2023 Yüksek 27,1216
Açılış: 26,9948
28,7978 Değişim: 0,11%
Düşük 28,3298 21.09.2023 Yüksek 29,0925
Açılış: 28,7654
1.676,90 Değişim: 0,18%
Düşük 1.649,60 21.09.2023 Yüksek 1.683,40
Açılış: 1.673,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.