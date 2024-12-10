ABD'den kritik tarım dışı verimlilik verisi

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ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi de aynı oranda artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,1 artış göstermişti.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 1,2 yükseldi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, temmuz-eylül döneminde yıllık bazda da yüzde 2 büyüdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

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Bu dönemde yüzde 1,9 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 1,1 azalmıştı.

​​​​​​​Birim emek maliyeti üçüncü çeyrekte yıllık bazda da yüzde 2,2 arttı.