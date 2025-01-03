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ABD'den Japonya'ya 3,64 milyar dolarlık uçaksavar füzesi satışı

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#ABD#Japonya#Big Para
ABDden Japonyaya 3,64 milyar dolarlık uçaksavar füzesi satışı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:01

ABD Dışişleri Bakanlığının, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar doları bulan uçaksavar füzeleri ile ilgili askeri ekipmanların satışına onay verdiği bildirildi.

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Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya yeni silah satışını onayladı.

Buna göre, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar doları bulan "AIM-120D-3" ve "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ve ilgili askeri ekipmanlar satılacak.

Satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği aktarılan açıklamada, söz konusu satışın Japonya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini ve ülkede görev yapan ABD personelini savunma kapasitesini artıracağı kaydedildi.

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#ABD#Japonya#Big Para

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