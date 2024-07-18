  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ABD'de yabancılara konut satışı sert düştü
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan TL adımı! 22 Temmuz'dan itibaren başlayacak Merkez Bankası'ndan TL adımı! 22 Temmuz'dan itibaren başlayacak

ABD'de yabancılara konut satışı sert düştü

18.07.2024 - 06:33 | Son Güncelleme :
ABD'de yabancılara konut satışı sert düştü | Genel Haberler

ABD'de yabancılara yapılan konut satışı, Nisan 2023'ten mart ayına kadar olan dönemde yıllık yüzde 36 azalışla 54 bin 300'e gerileyerek 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), yabancıların konut yatırımlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ABD'de yabancılara, Nisan 2023'ten marta kadar olan dönemde 54 bin 300 konut satıldı.

Söz konusu satışlar yıllık bazda yüzde 36 azalırken, 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde yabancılar 42 milyar dolar değerinde konut satın aldı. Yabancıların konut yatırımı, söz konusu dönemde yüzde 21,2 düştü.

Haberin Devamı

KONUT FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Yabancılara satılan konutların ortalama fiyatı 780 bin 300 dolarla, medyan fiyatı ise 475 bin dolarla bu zamana kadar kaydedilen en yüksek fiyat oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Kanada, Çin, Meksika ve Hindistan vatandaşlarına yapıldı.

Yabancıların en çok konut aldığı eyaletler, Florida, Texas, California, Arizona, Georgia, New Jersey, New York ve North Carolina oldu.

GÜÇLÜ DOLAR ABD'DEKİ KONUTLARI YABANCILAR İÇİN PAHALI HALE GETİRDİ

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, verilere ilişkin değerlendirmesinde, güçlü doların Amerikalılar için uluslararası seyahati daha ucuz hale getirirken, ABD'deki konutları yabancılar için çok daha pahalı hale getirdiğini belirtti.

Yun, güçlü dolar nedeniyle ABD'de yabancılara konut satışlarında bir gerileme görmenin şaşırtıcı olmadığını kaydederek, "Tarihsel olarak düşük konut stoku ve artan fiyatlar, Amerikalı ve uluslararası alıcılar için konut satışlarını kısıtlayan önemli faktörler olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'de konut satışları, 2023'te yıllık yüzde 18,7 azalarak 4,09 milyonla 1995'den bu yana en düşük seviyesine inmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.004 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.