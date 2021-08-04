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ABD'de ISM imalat dışı endeks rekor seviyeye yükseldi

04.08.2021 - 17:58
ABD'de ISM imalat dışı endeks rekor seviyeye yükseldi | Genel Haberler

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık 4 puan artışla 64,1 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 4 puan artışla 64,1 değerine yükseldi. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen veriye ilişkin piyasa beklentisi 60,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, haziranda 60,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi, temmuzda aylık 6,6 puan artışla 67'ye yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,6 puan artarak 63,7 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 4,5 puan artışla 53,8'e tırmandı. ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu, hiçbir alanda daralma yaşanmadığını ortaya koydu.

HİZMET SEKTÖRÜ PMI VERİSİ REVİZE EDİLDİ
Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 59,8'den 59,9 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, haziranda 64,6 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.


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