ABD'de görülen Halkbank davasında karar çıktı! | Genel Haberler

2019 yılında ABD'de federal savcılar tarafından İran'ın petrol ve doğal gaz gelirlerinin aklanmasına yardımcılığı olduğu iddiasıyla açılan davadan Halkbank haklı çıktı ve ABD Yüksek Mahkemesi, kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Halkbank hissesi bu gelişmeyle tavandan 12,55 liradan işlem görüyor.

ABD’de Yüksek Mahkeme, İran’a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’ın Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında ABD’de yargılanamayacağı yönündeki itirazını incelemeyi kabul etmişti. ABD'den beklenen Halkbank kararı geldi. Yıllardır süren mesnetsiz davada ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

Halkbank hissesi bu gelişmeyle birlikte yüzde 9,99 oranında yükseldi ve 12,55 liradan işlem görüyor.

İRAN YAPTIRIMLARI SEBEBİYLE DAVA AÇILMIŞTI

2019’da federal savcılar, ambargo altındaki İran’ın 20 milyar dolarlık petrol ve doğal gaz gelirini aklamasına yardımcı olduğu iddiasıyla Halkbank’a dava açmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA OLUMLU BİR KARAR

Doç. Dr. Filiz Yılmazer - Uludağ Üniversitesi

Halkbank davasındaki olumlu kararı değerlendiren Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Yılmazer, ABD ile Türkiye arasında olumlu gelişmeleri artıracak bir karar olduğunu belirtti.

Yılmazer'in açıklamaları şöyle:

Uzunca süredir ABD ile Türkiye arasında Halkbank'la ilgili mesele vardı. Bu karar iki ülke arasında olumlu bir karar. ABD'de cezai kovuşturmayı gerektiren alt mahkeme kararı iptal edilmiş oldu. Olumsuz olarak nitelendirilen gelişme geri alındı. Halkbank hisseleri, bankacılık hisseleri ve BİST'te güçlü yükseliş gördük. Cezaya bağlanan kısım geriye alınmış oldu. BİST tarafında bankacılık endeksi tarafında sakinlik görüyorduk. BİST'te güçlü yükselişin olması için bankacılık endeksinden güç alması gerekiyordu. Olumlu gidişat görmemiz mümkün. Bankacılık endeksinin önemli dirençleri geçmesi BİST'e yarayacak. Seçim belirsizliği, altın yükselişi, KKM faizleri BİST'e rakipler çıkarmıştı. 5200 direncini geçirecek bir hareket yaratabilir. Kısa vadede bankacılık hisselerinde kritik dirençlerin geçilmesinde görebiliriz. Bu karar Halkbank adına önemli karar. Risk ve stres vardı. ABD'den gelecek, olumsuz gelişmeler beklentisi vardı. Olumlu gelişme olması bankacılık hissesini olumlu etkileyecek bir gelişme yarattı. Siyasi bir tarafı olduğunu da görüyoruz. Bu karar iki ülke arasında ilişkilere olumlu yansıyacaktır. Cumhur İttifakı için olumlu bir gelişme.

Ciddi bir davaydı, bu davadan dolayı hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de Halkbank'ın kamu bankası olması hasebiyle güven ve kredibilite açısından ciddi darbe yediğini biliyoruz. Olumsuz haber akışlarında hisse özelinde düşüşler olduğunu gördük. Hisseye yönelik talebin güçlü olacağını düşünüyorum.

Etiketler