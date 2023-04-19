Altın fiyatları sert düştü! Anlatılan ve yaşananlar başka çıktı | Altın Haberleri

ABD ekonomisine yönelik enflasyon beklentilerine karşı Fed yöneticilerinin yüksek faizi savunması altına yüksek montanlı satışlar getirdi.

Küresel enflasyon sorunu ABD ekonomisini de vurdu ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed faiz artırımları yapmıştı. Altın fiyatları da Fed'in alacağı hamlelere göre yön buluyordu. Son açıklanan ABD enflasyon verisi olumlu gelince faiz artırımlarının yerini faiz indirimleri alacağı beklentisi ortaya çıkmaya başlamıştı. Piyasalar da bu iyimserlikle dolardan altın tarafına geçmeye başlamış, dolar küresel piyasalarda düşüşe geçmişti.



Ancak Fed yöneticileri faiz artırımlarının devam edebileceği yönünde söylemlerini sürdürmeye başlayınca altın yeniden değer kaybetmeye başladı. Piyasa uzmanlarının anlattıklarıyla yaşananlar farklı olunca altın hızla değer kaybetti.

ONS ALTIN 2000 DOLARIN ALTINDA

Ons altın güne 2005 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1971 dolar en yüksek de 2008 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1974 dolardan işlem görüyor.

GRAM 1230 LİRAYA GERİLEDİ

Gram altın da ons altındaki sert düşüşün etkisiyle hızla değer kaybetti. Gram altın güne 1250 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1230 lira, en yüksek de 1252 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1231 liradan el değiştiriyor.

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