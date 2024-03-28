ABD'de kritik işsizlik verisi açıklandı | Genel Haberler

ABD işsizlik sigortasından ilk kez yararlanmak için başvuranların sayısı beklentilerin altında kaldı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'de işsizlik maaşından yararlanmak için ilk kez başvuranların sayısı 23 Mart haftasında 2 bin azalarak 210 bin oldu. Başvuran sayısı beklentisi 211 bin kişi olacağı yönündeydi. Bu rakamlar ABD işsizlik verileri için oldukça önem taşıyor. 16 Mart haftası verisi ise 212 bin olarak revize edildi.

Devam eden işsizlik sigortaları 16 Mart haftasında 24 bin artarak bir milyon 819 bin seviyesinde gerçekleşti. Önceki haftaya ilişkin veri bir milyon 807 binden bir milyon 795 bine revize edildi. İşsizlik sigortası başvuralarının 4 haftalık hareketli ortalaması 211 bin 750'Den 211 bine geriledi.