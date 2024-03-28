  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD'de büyüme beklentilerin üzerinde
‹ Önceki Haber ABD'de kritik işsizlik verisi açıklandı ABD'de kritik işsizlik verisi açıklandı Sonraki Haber › THY'den bilet değişikliği ve iade hakkı THY'den bilet değişikliği ve iade hakkı

ABD'de büyüme beklentilerin üzerinde

28.03.2024 - 16:05 | Son Güncelleme :
ABD'de büyüme beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin 2023 yılının son çeyrek döneminde yüzde 3,4 olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi büyüme rakamının yüzde 3,2 olacağı yönündeydi. 

Söz konusu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,3 artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği çekirdek PCE artışı 2,0 oldu. Çekirdek PCE artışının yüzde 2,1 olması bekleniyordu. 


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3243 Değişim: 0,23%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1121 Değişim: -0,03%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.303,07 Değişim: 1,12%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.304,45
Açılış: 2.277,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.