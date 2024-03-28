ABD'de büyüme beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin 2023 yılının son çeyrek döneminde yüzde 3,4 olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi büyüme rakamının yüzde 3,2 olacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,3 artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği çekirdek PCE artışı 2,0 oldu. Çekirdek PCE artışının yüzde 2,1 olması bekleniyordu.