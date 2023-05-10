ABD'de enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti | Genel Haberler

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilere paralel gerçekleşen enflasyon yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ekonomisine ait önemli enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon Nisan'da aylık yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. Mart ayında artış yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıllık enflasyon ise Nisan'da yüzde 4,9 seviyesinde oluştu. Bu oran da Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük artış oldu. Beklentiler de enflasyonun yüzde 4,9 oranında olmasıydı.

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