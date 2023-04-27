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ABD ekonomisinde büyüme düşük kaldı, altın hızlı geriledi

27.04.2023 - 15:50 | Son Güncelleme :
ABD ekonomisinde büyüme düşük kaldı, altın hızlı geriledi | Genel Haberler

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 oranında büyüme kaydetti. ABD verisindeki olumsuzluk altına da negatif yansıdı.

Küresel enflasyon kriziyle mücadele etmeye çalışan ABD ekonomisinde büyüme rakamları açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 1,1 büyüdü. Büyümenin yüzde 2 civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.

Bu gelişmenin etkisiyle altın fiyatları da tepki gösterdi. Büyüme rakamlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle ons altın 2000 dolar seviyelerinden 1986 dolara kadar geriledi.

Ons altın güne 1989 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1974 dolar en yüksek de 2003 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1980 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da ons altındaki güçsüz seyirden etkilendi ve yatay seyre yöneldi. Gram altın güne 1241 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1233 lira en yüksek de 1252 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1237 liradan alıcı buluyor.

ENFLASYON FAİZ KARARLARINI ETKİLİYOR

ABD'de enflasyonun yüksek çıkması Fed'in faiz artırmak için elini güçlendiriyor. Fed yöneticilerinin enflasyonla sıkı mücadelenin devam edeceğinin sinyalini vermesiyle birlikte bu yılki faiz indirimi beklentileri de sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçmeye başlamıştı.


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