AB Merkez Bankası üyesi: Muhtemelen bu yıl faiz indirimi olmayacak | Genel Haberler

AB Merkez Bankası üyesi Robert Holzman, "Faiz indirimi bekleyenler korkarım hayal kırıklığına uğrayacaklar" diye konuştu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avrupa Merkez Bankası’nın Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine meydan okuyabileceğini ve 2024 yılında olası faiz indirimlerinin ertelenebileceğini söyledi.

Aynı zamanda Avusturya Merkez Bankası Başkanı olan Holzmann, ilk faiz indiriminin Nisan ayında gerçekleşmesini öngören ekonomistler hakkında CNBC’ye şunları söyledi: Korkarım bu insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacaklar.

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İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Holzmann, "Son haftalarda gördüğümüz her şey ters yöne işaret ediyor, dolayısıyla bu yıl herhangi bir faiz indirimi bile öngöremiyorum" diye konuştu.

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