AB doğal gaz krizini atlattı | Genel Haberler

Enerji santrallerinden gelen talebin azalması ve depolamadaki bol miktardaki arz nedeniyle önümüzdeki yaz Avrupa doğal gaz fiyatları şu anda tahmin edilenden yüzde 20 daha düşük olabilir.

Wood Mackenzie Ltd. danışmanlık şirketine göre, enerji santrallerinden gelen talebin azalması ve depolamadaki bol miktardaki arz nedeniyle önümüzdeki yaz Avrupa doğal gaz fiyatları şu anda tahmin edilenden yüzde 20 daha düşük olabilir.

Bölge, mevsim normallerinin üzerinde stoklarla kışa giriyor ve kısa vadeli aksaklıklara karşı tampon görevi görüyor. Yenilenebilir enerjinin pazar payı kazanması, nükleer üretimin artması ve endüstriyel ve hane halkı tüketimi üzerinde baskı oluşturan ekonomik baskılarla birlikte elektrik için gaz kullanımında da bir düşüş yaşandı.

Wood Mackenzie, hazırladığı bir raporda, "Avrupa gaz sektörü, gelecek yıl fiyatlara yansıyacak gaz talebinde bir düşüş görmeye hazır görünüyor. Elektrikteki gazın 2024'te yıllık bazda %12 oranında azalması bekleniyor; bu da 2023'tekine benzer bir düşüş." ifadelerine yer verdi.

Avrupa gaz fiyatları bu yıl küresel akışlara yönelik herhangi bir tehdide tepki olarak dalgalı bir seyir izledi. Kıtanın en büyük tedarikçisi Norveç'in teslimatları, uzun süren bakım kesintileri nedeniyle son aylarda yakından izlendi. Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerine yönelik grevler de traderları tedirgin etti.

Wood Mackenzie araştırma direktörü Mauro Chavez, "Depolama seviyeleri bu kadar yüksek olmasaydı, uzatılan Norveç bakım programının ciddi bir etkisi olabilirdi. Avustralya'daki grevler küresel LNG piyasasına yansıyacak olsa da, kısa ömürlü olmaları ve Asya ve Avrupa piyasa dengeleri üzerindeki etkilerini sınırlamaları daha muhtemel." dedi.

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