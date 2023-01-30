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80 bin mükellef RADAR'a takıldı! Konutta fahiş fiyata inceleme

30.01.2023 - 09:26 | Son Güncelleme :
80 bin mükellef RADAR'a takıldı! Konutta fahiş fiyata inceleme | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemiyle fahiş fiyat uygulayan mükellefler tespit ediliyor. Son yapılan inceleme neticesinde konutta fiyat artışı yapan 80 bin mükellef belirlendi ve inceleme başladı.

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.

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TRT Haber'in haberine göre, gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 BİN RİSKLİ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak. 

80 BİN MÜKELLEF MERCEK ALTINDA

RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.


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