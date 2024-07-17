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750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracına 2 milyarı aşkın talep

17.07.2024 - 17:39 | Son Güncelleme :
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracına 2 milyarı aşkın talep | Genel Haberler

Çelik şirketi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez Eurobond ihracı yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği, Avrupa ve ABD’de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talebin 2 milyar doları aştığı belirtildi.

OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.


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