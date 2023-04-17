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65 milyar lira yatırım yapıldı! İstanbul Finans Merkezi açılıyor

17.04.2023 - 09:34 | Son Güncelleme :
65 milyar lira yatırım yapıldı! İstanbul Finans Merkezi açılıyor | Genel Haberler

İstanbul Finans Merkezi Projesinde sona gelindi. Dev projenin bankalar etabı bugün açılıyor. Türkiye'de finansın kalbinin yatırım değeri 65 milyar liraya ulaşan bu merkezde atması bekleniyor.

65 milyar liralık yatırım değeri, 50 bin kişiye istihdam, kongre ve araştırma merkezleri, çalışma ve yaşam alanları... İstanbul Finans Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Dev projenin bankalar etabı açılacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçecek. Açılışın saat 14:00'te gerçekleşmesi bekleniyor.

'AKILLI ŞEHİR' MODELİYLE PLANLANDI, SON TEKNOLOJİ 21 OFİS BİNASI KURULDU

TRT Haber'in haberine göre, akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor. Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı. Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak.

2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.

MERKEZ BANKASI İSTANBUL'A TAŞINACAK

İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu da yer alacak. Merkez Bankası da projenin sonraki etabında İstanbul'a taşınacak.

Bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor.


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