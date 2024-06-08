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5 TL değerindeki madeni paralar tedavüle çıkıyor

08.06.2024 - 09:46 | Son Güncelleme :
5 TL değerindeki madeni paralar tedavüle çıkıyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 5 TL değerindeki madeni paralar basıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 TL'nin ön yüzeyinde dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, ortada; Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak. Bunun solunda “5” rakamı, altta “Türk Lirası” yazısı ve yazının altında basım yılı olacak.

Arka yüzeyde, Atatürk rölyefi, çevrede; "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı yer alacak.

5 TL değerindeki madeni paralar bugünden itibaren tedavüle çıkarılacak.

5 TL'nin diğer özellikleri şu şekilde olacak:

METALİ         :  Halka: 64 Cu – 4 Ni – 32 Zn

                  Göbek : 64 Cu – 9 Ni – 27 Zn

ÇAPI           :  28,15 mm

KALINLIĞI      :  1,70 mm

AĞIRLIĞI       :  8,25 gr

KENAR ÖZELLİĞİ :  Düz tırtıllı


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