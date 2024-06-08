5 TL değerindeki madeni paralar tedavüle çıkıyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 5 TL değerindeki madeni paralar basıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 TL'nin ön yüzeyinde dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, ortada; Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak. Bunun solunda “5” rakamı, altta “Türk Lirası” yazısı ve yazının altında basım yılı olacak. Arka yüzeyde, Atatürk rölyefi, çevrede; "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı yer alacak. 5 TL değerindeki madeni paralar bugünden itibaren tedavüle çıkarılacak. 5 TL'nin diğer özellikleri şu şekilde olacak: METALİ : Halka: 64 Cu – 4 Ni – 32 Zn Göbek : 64 Cu – 9 Ni – 27 Zn ÇAPI : 28,15 mm KALINLIĞI : 1,70 mm AĞIRLIĞI : 8,25 gr KENAR ÖZELLİĞİ : Düz tırtıllı

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