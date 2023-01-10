3600 ek göstergede 93 bin lira ikramiye farkı | Genel Haberler

2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

2022 yılında emekliye ayrılanlara yönelik ikramiye farkı ödenecek. 3600 ek gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. Buna göre 2022 yılında emekli olan memurlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenmesi kararlaştırıldı. 2022 yılında emekli olan ve vefat eden hak sahiplerine yetim ve dul maaşı yatırılanlara ikramiye farkı olacak.

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