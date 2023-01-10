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Bakan Nebati’den fırsatçılara uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız

10.01.2023 - 12:08 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati’den fırsatçılara uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Yeni Evim Projesinde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar" diye konuştu. 

Nebati, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini, sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını belirtti. Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti.

"ENFLASYONDA EKSİ BEKLEMİYORUZ"

Enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, Ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını ifade etti. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcılarla sürekli görüşmelerinin olduğunu belirten Nebati, Şubat ayında G-20 için Hindistan'a gideceklerini, bu ay da Avrupa'da görüşmelerinin olacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

"FIRSATÇILARA RADARIMIZ VAR"

Nebati, Yeni Evim Projesinde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade eden Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." değerlendirmelerinde bulundu. Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu belirterek, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi. Memur maaş zammının yüzde 30 artırılmasına yönelik gereken kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.


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