2025 sonunda esnek mi çalışacağız? İşte olması beklenen değişiklikler

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Türkiye'de düşen nüfus, artan emeklilikle birlikte iş hayatının akışının bozulmaması adına birçok değişiklik yapılması uzun yıllardır planlanıyor. Hibrit çalışma, uzaktan çalışma gibi yeni çalışma düzenleri koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza girmişti.

Bunlara ilişkin bazı düzenlemeler getirilerek işçilerin haklarının korunması hedefleniyor.

SGK uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk ekranlarında var olan ve olmasını beklediği değişiklikleri açıkladı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Pandemiyle birlikte dünya kabuk değiştirmiş durumda. Çalışma hayatı buna göre şekilleniyor. Türkiye'de yeni çalışma modellerine giriyoruz. Yeni terimler ortaya çıktı. Beyaz yaka dediğimiz masa başı işlerle ilgili pandemide sokağa çıkma yasağında bu sektörde olanlar bilgisayar kullanarak çalışma hayatına devam etti.

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Hibrit çalışma terimi ortaya çıktı. Belli günlerde iş yerinde belli günlerde uzaktan çalışmayla farklı mekanlarda bulunup çalışma saatlerinizi doldurabiliyorsunuz.

Esnek çalışma var. Esnek çalışmayla ilgili geçtiğimiz dönemde kamu sektörü uydu, mevzuat değiştirdi, devamında da özel sektöre yansımaları bekleniyor. Çalışma hayatında işe erken gelip, akşam geldiğiniz kadar işten erken çıkma olacak. Akşam mesai yapıp fazla yaptığınız mesailer kadar bir günü tatil edebiliyorsunuz gibi.

Hayatımızı değiştirecek olan hizmet sektöründe bulunan bilişim, eğitim, finans gibi esnek çalışma saatleri gibi birçok alanda değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

MOTOKURYELERDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Motokuryelerle ilgili sigorta kolu değişecek. Motokuryeler çeşitli programlar vasıtasıyla ürünleri alıp tüketiciye ulaştırılıyor. Komisyon kesiliyor, bu komisyon dijital şirkete gidiyor. İş kazası olduğunda bunlar devre dışı kalıyor. Motokurye fatura kesmek zorunda, BAĞ-KUR ödemek zorunda olduğundan patron gibi muamele görüyor. 4A'lı olarak nitelendirileceklerine yönelik ipuçları alıyoruz.

Evden çalışmayla alakalı yönetmelik çıktı. İş kazaları için mevzuatta düzenlemeler geleceğini tahmin ediyorum.

Vardiyalı çalışma, uzaktan çalışma gibi emareleri görebiliyoruz. Tam zamanlı çalışıp da hibrite geçildiğinde yasal kayıp olmayacak. Haklar saklı kalacak.

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Yıllık ücretli izin hakkı saklı kalmış olacak. Haftada 45 saat çalışırsanız 1 gün izin hak ediyorsunuz. Bu hakkınız da sıfırlanmış olmayacak. Günlük dinlenme sürelerinden tutun da kreş haklarına ilişkin düzenlemeler geleceğini tahmin ediyoruz.

Çalışma saatlerinde bir değişiklik öngörmüyorum. Bununla ilgili azalan nüfus yapımız var. Çalışan annelerle alakalı düzenlemeler gelecek.

Doğum oranlarıyla ilgili kreş destekleri gelebilir. Gebe kadınların 4 aya varan izinlerinin artırılmasıyla ilgili söylemler var.