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2024 yılı kıdem tazminatı tavanı ne oldu?

03.01.2024 - 10:27 | Son Güncelleme :
2024 yılı kıdem tazminatı tavanı ne oldu? | Genel Haberler

Kıdem tazminatı tavanı memur maaşlarına gelen artış oranında yükseliş yaşadı. Kıdem tavanı 23 bin 489 liradan 35 bin 58 lira 57 kuruşa yükseldi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatına ilişkin artış oranı belirlendi. Memur maaşlarına gelen zam oranı kadar kıdem tazminatı da arttı. Böylece kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira 83 kuruştan 35 bin 58 lira 57 kuruşa yükselmiş oldu.

Bu tutar Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Konuya ilişkin duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde yapacak.

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