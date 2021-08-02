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200 milyar dolar aşıldı... Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

02.08.2021 - 11:59
200 milyar dolar aşıldı... Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatın 200 milyar doları aştığını açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ithalat 20,7 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı, ilk defa 200 milyar doları aştı.


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