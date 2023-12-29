100 milyar servete ulaşan ilk kadın oldu! Hisseleri rekor derecede arttı... | Genel Haberler

L'Oreal'in sahibi Françoise Bettencourt Meyers'in serveti 100 milyar doları aştı.

Fransız kozmetik devi L'Oreal'in başındaki isim Françoise Bettencourt Meyers, dünyada serveti 100 milyar doları geçen ilk kadın oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre L'Oreal hisselerindeki rekor artış sayesinde Meyers'in varlıklarının toplamı 100,1 milyar dolara ulaştı. L'Oreal'in toplam büyüklüğü de de 267 milyar doları aştı. Şirketin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 35 oranında değerlendi.

Haberin Devamı

70 yaşındaki Meyers ve ailesinin L'Oreal'de yüzde 35 hissesi bulunuyor. Meyers, büyükbabası tarafından 1909'da kurulan şirketin de en büyük hissedarı konumunda. Bettencourt Meyers, 2017'de annesi Liliane Bettencourt'un ölmesi üzerine şirketin en büyük hissedarı oldu.

DÜNYADA 12'NCİ, FRANSA'DA 2'NCİ

Serveti 100 milyon doların üzerine çıkmasına ve dünyanın en zengin kadını olmasına karşın Bettencourt Meyers en zengin iş insanları sıralamasında 12'nci insanı durumunda. Bettencourt Meyers'ten sonra en zengin kadın ise ABD perakende zinciri Walmart'ın sahiplerinden olan Alice Walton. Walton'un 70 milyar dolar serveti bulunuyor.

Serveti Bettencourt Meyers'i Fransa'nın da en zengin insanı yapmıyor. Bettencourt Meyers, 179 milyar serveti olan LVMN'nin sahibi Bernard Arnault'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Bettencourt Meyers'in münvezi bir hayatı tercih ettiği biliniyor. Gösterişli davetlere katılmak yerine iş insanı günlerini kitap okuyarak ve piyano çalarak geçiriyor. Bettencourt Meyers'in iki de kitabı bulunuyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Etiketler