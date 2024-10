100 milyar dolarlık lojistik sektörü Türkiye Logistics Summit’te buluştu

Haberin Devamı

Türkiye lojistik sektörünün çatı kuruluşu ve referans noktası Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) düzenlediği en büyük lojistik buluşması Türkiye Logistics Summit, Turkish Cargo ana sponsorluğunda Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Türkiye’yi lojistikte merkez haline getirebilmek hedefiyle düzenlenen ve 100 milyarlık dolarlık sektörü buluşturan Türkiye’nin en büyük lojistik buluşması; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, FIATA Başkanı Turgut Erkeskin, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk ve lojistik sektöründen yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.



HEDEF TÜRKİYE’Yİ LOJİSTİK MERKEZİ HALİNE GETİRMEK



Dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin kilit noktasını teşkil ettiği orta koridorun stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, ‘’Ülkemiz Orta Koridor'un geliştirilmesi kapsamında 2017'de faaliyete geçen Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projeleri hayata geçirmiş ve yenilerini de devam ettirmektedir. Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki havalimanından Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak. Altyapı yatırımlarımız Türkiye'yi bölgesinde stratejik bir lojistik merkez haline getirme hedefimize katkı sağlamakta’’ dedi.



LOJİSTİK, DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKAYLA DÖNÜŞÜYOR



Lojistik sektörünün bugün birçok küresel krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin ise şunları söyledi: ‘’Bugün lojistik denildiğinde içinde kriz kelimesi geçmeden bir cümle kurabilmek oldukça güç. Rusya-Ukrayna krizi, Ortadoğu krizi, Süveyş krizi, iklim krizi. Tüm bunlar lojistiği küresel olarak baskı altına alıyor ve yeniden şekillenmesine neden oluyor. Mevcut konjonktürde lojistikte dijitalleşme ve yapay zeka daha da önem kazanıyor. Dijitalleşme ve yapay zekayla; sektörde verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini yükseltme konusundaki potansiyeli artırabiliriz’’ dedi. Türkiye lojistik sektörünün 100 milyar dolarla 11’inci sırada yer aldığını ifade eden Başkan Engin hedeflerinin dünyada ilk 10 ülke arasında yer almak olduğunu da belirtti.



‘’HEDEFİMİZ 2033’TE DÜNYANIN EN BÜYÜK KARGO MARKASI OLMAK’’



Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk ise zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘’Dünya hava kargo pazarında üçüncü sıradayız. 106’sı kargo olmak üzere toplam 367 farklı noktaya hizmet sağlıyoruz. Açmış olduğumuz her yeni hat, Türk ihracatçısına yeni ihracat fırsatları

oluştururken Türkiye’nin dış ticaretine önemli katkılar sağlıyor. İstanbul Havalimanı’ndaki SmartIST tesisimizin mevcut 2.2 milyon tonluk elleçleme kapasitesini 4.5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. İkinci fazla birlikte tek çatı altında gerek elleçleme kapasitesi gerekse eşsiz teknolojik altyapıyla dünyada lider olacağız. Hedefimiz, 2033 yılında dünya çapında en büyük hava kargo markası olmak.’’



Turkish Cargo’nun destekleriyle düzenlenen Türkiye Logistics Summit, küresel lojistik dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Zirve kapsamında “Tedarik Zincirinde İnovatif Yaklaşımlar”, “Yapay Zeka ve Dijitalleşme”, “Sürdürülebilir Lojistik” ve ‘’Lojistiğin Geleceği, Geleceğin Lojistiği’’ konulu paneller düzenlendi.