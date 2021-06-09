‹ Önceki Haber ABD petrol fiyat tahminini revize etti ABD petrol fiyat tahminini revize etti Sonraki Haber › Bitcoin fiyatlarında seyir dalgalı Bitcoin fiyatlarında seyir dalgalı

Vergi ve borç yapılandırma yasası yayımlandı

09.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme :
Vergi ve borç yapılandırma yasası yayımlandı | Emtia Haberleri

Sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yayımlandı.

Vergi cezaları, KYK borçları, sigorta primleri, araç muayene cezalarına yönelik olarak getirilen yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma dahilindeki borçlar 18 taksitle her iki ayda bir ödenecek. Toplamda 36 aya yayılmış olacak. Yapılandırma internet üzerinden ya da vergi dairesine giderek de yapılabilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: 0,11% Hacim : 13.554 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 09.06.2021 Yüksek 1.453
Açılış: 1.450
8,5949 Değişim: -0,12%
Düşük 8,5694 09.06.2021 Yüksek 8,6223
Açılış: 8,6052
10,4714 Değişim: -0,08%
Düşük 10,4546 09.06.2021 Yüksek 10,5076
Açılış: 10,4803
522,88 Değişim: -0,16%
Düşük 520,77 09.06.2021 Yüksek 524,72
Açılış: 523,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.