Vergi ve borç yapılandırma yasası yayımlandı | Emtia Haberleri

Sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yayımlandı.

Vergi cezaları, KYK borçları, sigorta primleri, araç muayene cezalarına yönelik olarak getirilen yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma dahilindeki borçlar 18 taksitle her iki ayda bir ödenecek. Toplamda 36 aya yayılmış olacak. Yapılandırma internet üzerinden ya da vergi dairesine giderek de yapılabilecek.

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