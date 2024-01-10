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Suudi Arabsitan açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var

10.01.2024 - 17:12 | Son Güncelleme :
Suudi Arabsitan açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var | Emtia Haberleri

Suudi Arabistan, yeni tahminler doğrultusunda ülkede işlenmemiş 2,5 trilyon dolarlık madenleri olduğunu açıkladı. Daha önce ülkede 1,3 trilyon dolarlık işlenmemiş maden olduğu tahmin ediliyordu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Suudi Arabistan yaptığı açıklamada, daha tahmin edilenden 2 kat daha fazla madenleri olduğunu belirterek, ülkede 2,5 trilyon dolarlık madeni kaynaklarının olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef, Riyad'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Krallığın kullanılmamış maden potansiyeline ilişkin tahminimizin yüzde 90 artışla 1,3 trilyon dolardan 2,5 trilyon dolara çıktığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. 

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Bakan, "Bu yeni tahminler, nadir toprak elementleri şeklindeki yeni keşiflere ve fosfat, altın, çinko ve bakır hacimlerindeki artışın yanı sıra bu minerallerin yeniden değerlenmesine dayanıyor" diye konuştu. 

Daha önce ülkede 1,3 trilyon dolarlık maden olduğu tahmin ediliyordu. Bu tahmin aralarında Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da bulunduğu yetkililer tarafından sürekli dillendirilmekte. 

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, madencilik sektörünü her yıl milyarlarca dolarlık doğrudan yabancı yatırımın kaynağı olarak görüyor. Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Çarşamba günkü konferansta yaptığı konuşmada, "Petrol üreten bir ülke olarak anılmak yerine, tüm enerji kaynaklarımızla anılan bir ülke olmak istiyoruz" dedi.


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