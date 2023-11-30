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Petrolde OPEC+ yükselişi! Arz kesintisinde anlaştılar

30.11.2023 - 17:41 | Son Güncelleme :
Petrolde OPEC+ yükselişi! Arz kesintisinde anlaştılar | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısının ardından yükselişe geçti. OPEC+ ilave 1 milyon varil/gün kesintide anlaştı.

Petrol fiyatları yüzde 2 civarında yükseliş kaydetti. OPEC+ toplantısından petrol kısıntısı için uzlaşma çıktı.

Ortak Bakanlar İzleme Komitesi tavsiye vermeden toplantı sona ererken ilave olarak 1 milyon varil/gün üretim kesintisi yapılacağı açıklandı.

Bu gelişmenin akabinde brent petrol yüzde 2 civarında yükselişle 84,43 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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