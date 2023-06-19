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Petrolde Çin düşüşü

19.06.2023 - 09:01 | Son Güncelleme :
Petrolde Çin düşüşü | Emtia Haberleri

Çin ekonomisine yönelik olarak global yatırım bankalarının büyüme tahminlerini aşağı yönlü belirlemesi nedeniyle petrole talebin azalacağı beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor. Çin ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinin düşük olması petrol fiyatlarını düşürmeye başladı.
Çin ekonomisindeki büyümenin düşük gelmesi tahmin edilince petrole olan talepte gerileme öngörüldü. Dünyanın en büyük sanayi ülkelerinden olan Çin'in petrole olan talebi düşürecek olması fiyatları aşağı çekti.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatı 1 dolardan daha fazla düşüş gösterdi.

Brent petrol güne 75,99 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,34 dolar, en yüksek de 76,03 dolar görüldü. Geçtiğimiz Cuma günü petrol 76,29 dolardan kapanmıştı.

Uzmanlar brent petrol için bugün destek olarak 75,33 ve 74,86 doları gösterdi. Bu seviyelerin kırılması halinde 72,91 dolara gerileme olabileceği belirtildi. Direnç olarak da 76,82 dolar gösterildi.


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