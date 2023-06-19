Altın fiyatları baskı altında | Altın Haberleri

ABD dolarının güçlü duruşunu sürdürmesi nedeniyle ons altın tarafında baskı oluşurken gram altında da yatay seyir hakim oluyor.

ABD ekonomisine yönelik beklentiler, Fed'in faiz kararları ve ABD enflasyonundaki gelişmeler piyasalarda dengeleri sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklayan Fed faizi değiştirmeyip bu yıl faiz indirimi olmayacağı mesajını verdi.

Bu gelişmenin etkisinde dolar diğer para birimleri karşısında güçlü duruşunu sürdürdü.

Ons altın haftaya 1958 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1954 dolar en yüksek de 1958 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1956 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da ons altını takip etse de döviz kurlarındaki volatilite karışık seyri işaret ediyor. Gram altın güne 1481 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1473 lira, en yüksek de 1490 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 1486 liradan işlem görüyor.

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