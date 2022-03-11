"Petrolde arz endişeleri geriliyor"

Petrol fiyatlarında arz endişelerinin azalmasıyla nispeten sakin bir seyir izleniyor. ÜNLÜ&Co / DAHA yaptığı piyasa değerlendirmesinde endişeleri azaltan sebepleri, enerji yaptırımlarına Avrupa’nın katılmaması ve Rusya’nın enerji anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini net şekilde vurgulaması şeklinde sıraladı.

Petrol fiyatları, geçtiğimiz salı günü İngiltere ve ABD’nin Rusya petrolüne uyguladığı ambargo sonrası 133 doların üzerini görürken; Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC+ koalisyonuna yönelik üretimi artırma çağrısının ardından düşüş eğilimine girdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya asgari harekat başlatmasından bu yana iki yönlü sert hareket eden petrol fiyatları, haftanın son işlem gününde nispeten sakin bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün içerisinde 107 dolara kadar gerilerken; en yüksek 113 doları gördü. Brent petrol saat 14:00 itibarıyla ise dünkü kapanış fiyatına göre, yüzde 3,55 oranında yükselişle 113 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol, Temmuz 2008 yılında 147 dolar ile tarihi zirvesini görürken; Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alıyor ve ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi…

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PETROLDE ARZ ENDİŞELERİ GERİLİYOR

ÜNLÜ&Co / DAHA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından petrol fiyatlarında volatilite ciddi şekilde artış göstermiş durumda. Bu noktada çarşamba günü gerçekleşen yüzde 13’lük değer kaybı son iki yılda yaşanan en sert geri çekilme oldu.

Savaşa rağmen arz endişelerinin giderek azaldığını söylemek mümkün. Özellikle ABD’nin Rusya’ya uygulamaya başladığı enerji yaptırımlarına Avrupa’nın katılmaması yükselişleri limitleyen bir unsur olarak çalışıyor. Diğer taraftan Rusya’nın enerji anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini net şekilde vurgulaması da endişelerin azalmasına katkı sağlıyor.

Teknik açıdan baktığımızda ise, dünkü bültenimizde de dikkat çektiğimiz gibi 110 dolar seviyesinin önemini yüksek bulmaya devam ediyoruz. Söz konusu seviyenin altında olunması geri çekilmenin devam etmesi yönünde zemin yaratıyor.