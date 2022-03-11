  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • "Petrolde arz endişeleri geriliyor"
‹ Önceki Haber ABD'de 1,5 trilyon dolarlık pakete Senato'dan onay ABD'de 1,5 trilyon dolarlık pakete Senato'dan onay Sonraki Haber › Putin: Olumlu gelişmeler var Putin: Olumlu gelişmeler var

"Petrolde arz endişeleri geriliyor"

11.03.2022 - 14:33
"Petrolde arz endişeleri geriliyor" | Emtia Haberleri

Petrol fiyatlarında arz endişelerinin azalmasıyla nispeten sakin bir seyir izleniyor. ÜNLÜ&Co / DAHA yaptığı piyasa değerlendirmesinde endişeleri azaltan sebepleri, enerji yaptırımlarına Avrupa’nın katılmaması ve Rusya’nın enerji anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini net şekilde vurgulaması şeklinde sıraladı.

Petrol fiyatları, geçtiğimiz salı günü İngiltere ve ABD’nin Rusya petrolüne uyguladığı ambargo sonrası 133 doların üzerini görürken; Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC+ koalisyonuna yönelik üretimi artırma çağrısının ardından düşüş eğilimine girdi. 

Rusya’nın Ukrayna’ya asgari harekat başlatmasından bu yana iki yönlü sert hareket eden petrol fiyatları, haftanın son işlem gününde nispeten sakin bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün içerisinde 107 dolara kadar gerilerken; en yüksek 113 doları gördü. Brent petrol saat 14:00 itibarıyla ise dünkü kapanış fiyatına göre, yüzde 3,55 oranında yükselişle 113 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol, Temmuz 2008 yılında 147 dolar ile tarihi zirvesini görürken; Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alıyor ve ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi…

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PETROLDE ARZ ENDİŞELERİ GERİLİYOR
ÜNLÜ&Co / DAHA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından petrol fiyatlarında volatilite ciddi şekilde artış göstermiş durumda. Bu noktada çarşamba günü gerçekleşen yüzde 13’lük değer kaybı son iki yılda yaşanan en sert geri çekilme oldu.

Savaşa rağmen arz endişelerinin giderek azaldığını söylemek mümkün. Özellikle ABD’nin Rusya’ya uygulamaya başladığı enerji yaptırımlarına Avrupa’nın katılmaması yükselişleri limitleyen bir unsur olarak çalışıyor. Diğer taraftan Rusya’nın enerji anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini net şekilde vurgulaması da endişelerin azalmasına katkı sağlıyor.

Teknik açıdan baktığımızda ise, dünkü bültenimizde de dikkat çektiğimiz gibi 110 dolar seviyesinin önemini yüksek bulmaya devam ediyoruz. Söz konusu seviyenin altında olunması geri çekilmenin devam etmesi yönünde zemin yaratıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.054 Değişim: 0,58% Hacim : 36.972 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.043 11.03.2022 Yüksek 2.068
Açılış: 2.046
14,7497 Değişim: -0,71%
Düşük 14,6269 11.03.2022 Yüksek 14,9941
Açılış: 14,8545
16,1290 Değişim: -1,32%
Düşük 16,0593 11.03.2022 Yüksek 16,5186
Açılış: 16,3443
943,80 Değişim: -0,86%
Düşük 924,06 11.03.2022 Yüksek 960,83
Açılış: 952,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.