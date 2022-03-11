Putin: Olumlu gelişmeler var | Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşının 16'ncı gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Putin ilk kez Ukrayna savaşıyla ilgili diplomasi çabalarına yeşil ışık yakarak yeni bir açıklama yaptı.

Ukrayna'daki savaş 16'ncı gününde. Rusya'nın doğum hastanesini bombalamasının yankıları sürerken Antalya'da gerçekleşen diplomasi zirvesinden ateşkes kararı çıkmadı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar artmaya devam ederken Kremlin, Putin'in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Putin, Belarus lideri Lukaşenko ile yaptığı görüşmede ilk kez diplomatik çözüme yeşil ışık yakarak "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.