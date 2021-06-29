Petrol ithalatı yüzde 21 arttı | Emtia Haberleri

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 3 milyon 571 bin 680 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11 büyüdü ve 2 milyon 612 bin tona çıktı.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 70,2 artışla 787 bin 496 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 3 milyon 571 bin 680 ton oldu.

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Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 50 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 873 bin 591 tonla Rusya ve 305 bin 409 tonla Kazakistan izledi.

Geçen yıl nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve petrol ürünleri tüketimi ve satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, petrol ithalatı ve tüketiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

Benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 187 bin 366 tona, motorin satışları yüzde 40,8 artarak 2 milyon 159 bin 414 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 42 artışla 2 milyon 447 bin 437 ton olarak kayıtlara geçti.



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