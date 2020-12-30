‹ Önceki Haber Borçların yapılandırılma süresi uzatıldı Borçların yapılandırılma süresi uzatıldı Sonraki Haber › Toyota Türkiye 2021 hedeflerini açıkladı! Toyota Türkiye 2021 hedeflerini açıkladı!

Petrol ithalatı ekim ayında geriledi

30.12.2020 - 11:26
Petrol ithalatı ekim ayında geriledi | Emtia Haberleri

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 oranında azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22,5 azalışla 2 milyon 328 bin 557 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 929 bin 798 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 456 bin 634 tonla Norveç ve 30 bin 744 tonla Rusya izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 10,5 düşüşle 900 bin 989 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton oldu. Bu dönemde, ham petrol ithalatındaki düşüş toplam ithalatın gerilemesini sağladı.

Ekimde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 212 bin 448 ton olurken, motorin satışları da yüzde 2,5 artışla 2 milyon 411 bin 680 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 734 bin 585 tona ulaştı.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 33,9 AZALDI

Havacılık yakıtları ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 azalarak 188 bin 821 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlar ve havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 3,1 artışla 103 bin 341 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 15,7 azalışla 254 bin 706 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 41 azalarak 191 bin 127 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 33,9 azalışla 911 bin 348 tona düştü.

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 9,8 DÜŞÜŞ

Motorin türleri üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 432 bin 264 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 8,8 azalarak 420 bin 594 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 73,1 düşüşle 150 bin 92 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 10,8 azalışla 74 bin 996 ton olarak belirlendi.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 9,8 azalarak 2 milyon 923 bin 909 tona geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.473 Değişim: 0,89% Hacim : 29.461 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 1.463 30.12.2020 Yüksek 1.483
Açılış: 1.463
7,3551 Değişim: -0,54%
Düşük 7,3047 30.12.2020 Yüksek 7,3961
Açılış: 7,3954
9,0205 Değişim: -0,42%
Düşük 8,9455 30.12.2020 Yüksek 9,0914
Açılış: 9,0587
445,24 Değişim: -0,34%
Düşük 441,42 30.12.2020 Yüksek 448,06
Açılış: 446,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.