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Borçların yapılandırılma süresi uzatıldı

30.12.2020 - 10:36
Borçların yapılandırılma süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Borçların yapılandırılma süresi bir ay uzatıldı.

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksidin ödenme süresi bir ay uzatıldı.


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