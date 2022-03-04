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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! 185 dolar senaryosu

04.03.2022 - 16:31
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! 185 dolar senaryosu | Emtia Haberleri

Petrol fiyatlarında yükseliş sıcak savaşın başlamasıyla yaşanan ralliyi sürdürürken; JPMorgan, petrolde 185 doların görülebileceği öngörüsünde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş devam ediyor. Brent petrol, dünkü işlemlerde 119 doları aşarak 9 yılın zirvesini görürken; bugün içerisinde en yüksek 114 doları gördü. Brent petrolün varil fiyatı gün içerisinde en düşük 109 doları görürken; saat 16:12 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 2,76 yükselişle 113 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları haftayı son iki yılın en hızlı yükselişiyle kapatmaya hazırlanıyor. Ukrayna’da nükleer santrale saldırı haberinin ardından yükselişini sürdüren Brent ve WTI vadelileri bu hafta yüzde 15 civarı yükseliş kaydetti.

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PETROLDE 185 DOLAR SENARYOSU

JPMorgan petrol fiyatlarında yükselişin süreceği tahmininde bulundu. Dev banka, Rusya'nın petrol arzının kesintiye uğramaya devam etmesi durumunda Brent petrolün 2022 yılını 185 dolar seviyesinde tamamlayabileceği açıklamasında bulundu.


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